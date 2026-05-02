実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン4 #8』が4月30日に配信された。番組では「多様性」について議論された。【映像】カマたくが“名言”を語った瞬間（実際の様子）NPO法人こころひまわり代表 若尾美希子氏は「『私は発達障害です』『私は繊細ちゃんです』などとまるで印籠のように突きつける人が増えてきている。だけど、カウンセリングで話を聞いていると