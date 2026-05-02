米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】1日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比46銭円安ドル高の1ドル＝157円04〜14銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1716〜26ドル、183円94銭〜184円04銭。日本政府、日銀が前日に為替介入に踏み切って円高ドル安が進んだ反動から、円売りドル買いの動きが優勢だった。