北海道旅行の締めくくりに欠かせないのが、新千歳空港で買える空弁。海鮮王国・北海道らしい鮭やいくら、かになどを贅沢に使ったお弁当が豊富にそろっています。今回は、移動時間も楽しみになる人気の空弁3つを紹介します。北海道の海の幸を、移動中もしっかりと楽しめるのでおすすめです。北海道らしさ満点！●北の海 幸づくし（1680円）蒸しウニ、醤油漬けいくら、特製酢味付けのかに、佐藤水産の人気商品「鮭ルイベ漬」などが楽