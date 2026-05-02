ゴールデンウィークに合わせて海外へと向かう高市政権の閣僚たち。今回外遊に出る閣僚は高市早苗総理をはじめ11人で、訪問先は閣僚１人につき1カ国から最大4カ国に及ぶ。【映像】かめはめ波を披露する高市総理（実際の様子）政治家の外遊はなぜゴールデンウィークに集中しているのか、多くの閣僚が日本を留守にして大丈夫なのか、そして本当に必要なのかといった疑問を抱く人も多いだろう。ニュース番組『わたしとニュース』