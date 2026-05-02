eスポーツチーム『VARREL』への電撃加入が1日に発表されたプロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）。加入の裏話をはじめ、ゲームの魅力などについてインタビューしました。■電撃加入相談相手はチームの“先輩”――加入にあたって誰かに相談などしましたか？スケーターは言ってもわからないので、僕が何のゲームやってるかとかもそんなに分かってないので。それこそVARRELに所属している人たちと交流はあったので、その方