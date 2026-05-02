ゴールデンウィーク期間中、旅の出発地や目的地として「東京駅」を利用する人も多いはず。旅をもっと楽しくするお供として、"お弁当"の存在は欠かせません。そこで今回は、東京駅構内の「グランスタ東京」で買える、お手頃なお弁当をピックアップ。すべて1000円以下で購入できるんです！ガッツリ＆健康的な「アジア料理」カンナムキンパ（改札内 1F 京葉ストリートエリア）●ハーフ＆ハーフ（イイダコ＆7種具材のキンパ）イイダコ