スポーツをする方にとって「投球時に肘が痛む」「ラケットを振るとズキッとする」など、肘の痛みは極めて身近な悩みではないでしょうか。中でもテニス肘や野球肘、ゴルフ肘といった疾患は広く知られており、その原因や対処法は、大人と子どもとで大きく異なることがあります。そこで今回は、肘に生じる代表的なスポーツ障害の種類について、つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック院長の中谷創先生に詳しく