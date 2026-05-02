【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1が、5月8日24時50分より放送の読売テレビ『音道楽√』（読み：おとどうらくルート）に出演することが発表された。 ■JO1がJAMである藤岡宗我アナウンサーと「JO1クイズ対決」 アーティストの素顔やルーツに迫る“関西発”の音楽番組『音道楽√』。今回は、先日全米デビューも発表され、さらに勢いに乗るグローバルボーイズグルー