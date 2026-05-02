■今週の相場ポイント 1.日経平均は4週ぶり反落、一時5万9000円割れ 2.SOX18連騰、ナスダック史上最高値を更新 3.国内半導体株も追随するが一転利益確定売りに 4.中東情勢巡り原油高再び、トリプル安の場面も 5.為替介入観測が急浮上、円相場160円→155円へ ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比203円(0.3％)安の5万9513円と、4週ぶりに下落した。 今週は、米ハイテク株高を追い