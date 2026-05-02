お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が3日放送される。今回は「眺めと使いやすさにこだわった二世帯住宅」が登場する。【スゴイ家】寝てる!?快適すぎてくつろぐアンガールズ田中田中と遼河が訪れたのは東京都大田区。2022年築、木造3階建て、敷地面積は163.4平方メートル、27.2坪の住宅だ。この自宅に家主は妻の家族ととも