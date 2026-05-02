読売テレビの音楽番組『音道楽√』（毎週金曜深0：35〜※関西ローカル）の5月8日放送回に、グローバルボーイズグループ・JO1が出演する。【画像】豆原一成にハグされる藤岡宗我アナウンサー京セラドーム大阪での公演初日を終えたばかりのJO1が登場。番組ホストを務める藤岡宗我アナウンサーは、JO1が誕生したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から応援し続けるJAM（JO1の公式ファンネーム）ということもあり、初共