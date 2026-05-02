元モーニング娘。のメンバーでタレント・歌手の後藤真希が、2日放送の日本テレビ系バラエティ『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（後7：56〜）にゲストとして登場。今回は「東大卒業式で熟成インタビューの旅！」「ダーツの旅」「愛をこめて花束を、の旅」の3本立てで放送する。【番組カット】爽やかで素敵！元アイドル東大生「東大卒業式で熟成インタビューの旅！」では、2023年に東京大学正門でインタビューをした卒業生