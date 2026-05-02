お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）があす2日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57※関西ローカル）に出演する。【番組カット】ダイニングバーで漫才を披露するたくろうとあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー