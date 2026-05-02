プロ野球パ・リーグは1日、各地で3試合が行われました。最下位につけていた日本ハムは、首位オリックスと対戦。初回に先制を許すも、3回にはヒットやエラーでランナーをため、カストロ選手が逆転3ランHRを放ちました。さらにスクイズでも得点を追加すると、6回には万波中正選手がダメ押しのソロHR。本拠地で迎えた3連戦初戦で快勝を収めました。2位ソフトバンクは4位楽天と対戦。投手戦の様相を見せる中、5回には栗原陵矢選手のエ