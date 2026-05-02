ウクライナ国旗色の和菓子を作る谷川イリーナさん＝2026年3月、福井県小浜市約200年の歴史がある福井県小浜市の和菓子店で働くウクライナ出身の谷川イリーナさん（38）は、侵攻を受ける同国の家族を案じながら、職人として上達しようと菓子作りに励んでいる。花をモチーフにした和菓子に魅せられたのがきっかけで、研さんを積みコンテストで受賞したことも。ウクライナ国旗色のハート形の和菓子も作り「平和への願いを込めている