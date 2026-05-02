5月2日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（後1：00〜1：59※関西ローカル）では、「あの人気もんのウワサを検証 マクドナルド編」を届ける。【画像】番組で紹介！「バーガー売り上げランキング」日本中の注目を集める“人気もん”にまつわる巷のウワサを検証する企画で、マクドナルドの“大ヒットバーガー・チキンタツタには実はレシピの元ネタがある”というウワサについて調査する。チキンタツタが生まれたのは、バブル崩壊