放送60周年を迎える日本テレビ系演芸番組『笑点』(毎週日曜17:30〜)で、現存する最古の映像が初公開された。1968年3月10日放送回に収められていたのは、初代司会・立川談志が大喜利を仕切る貴重な姿。60年分の“笑いの点”を凝縮した特別映像とともに、記念生放送の実施も決定した。立川談志これは日本テレビが持つ最も古いアーカイブ映像で、当時番組にも出演して縁の深かった桂米丸が亡くなった後、日本テレビに寄贈されたビデオ