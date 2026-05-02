結婚したいのに、なぜかうまくいかない――。婚活に敗れてきた男女6人が、2泊3日の“婚活修業合宿”で自分の課題と向き合う日本テレビのバラエティ番組『マリッジキャンプ』が、2日・9日(13:30〜 ※関東ローカル)に放送される。横山裕とシソンヌ長谷川忍がMC初タッグを組み、野々村友紀子、齊藤京子、小田切ヒロとともに、参加者たちの“婚活力”を分析していく。『マリッジキャンプ』「自分に自信が持てない」「恋愛経験ゼロ」「