（C）2027「腹をくくって」製作委員会 監督・撮影の木村大作氏が１日、東映株式会社で開催された映画『腹をくくって』（2027年全国公開）企画発表記者会見に登壇した。記者会見では、主演の山崎賢人をはじめ、松山ケンイチ、松田龍平、古川琴音、北大路欣也、渡辺謙、阿部寛、佐藤浩市のキャスト陣が発表された。会場には多くの報道陣が集まり、幾度となく日本アカデミー賞最優秀撮影賞を獲得した木村大作氏が新た