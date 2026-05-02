◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節浦和―千葉（２日・埼玉スタジアム２００２）Ｊ１千葉は、２日にアウェーで浦和と対戦する。雪の中で行われた前回対戦では守備で後手に回り早い時間に２失点。後半は主導権を握る場面もあったが、ゴールを奪えずそのまま０―２で敗れた。浦和は２９日の川崎戦前にスコルジャ監督が退任。同ＯＢで元日本代表の田中達也監督が今季終了まで暫定的に指揮を執ることになっている。小林慶