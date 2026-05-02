「武器輸出やめろー！勝手に決めるなー！」【CGを見る】「殺傷能力のある武器輸出」原則可能に改定ルールの骨子日本の安全保障政策の大転換を迎えた4月21日。総理官邸前に集まった人々は大声でこう繰り返していた。その数時間後。総理官邸で記者団の取材に対し高市総理はこう強調した。「どの国も一国のみでは自国の平和と安全を守ることはできなくなってきていると思います」「これまでの歩み、基本理念、これを堅持するという