南島原市の女性が手掛けた絵本。 主人公はそうめんの『ふし』。 ふるさとのおいしい魅力を届けます。 【NIB news every. 2026年4月21日放送より】 「あたし そうめんふしこ。南島原うまれ 南島原そだち。そうめんをつくるときにできる “ふし” でできているの」 そうめんの帯で出来たリボンを飾った、くるんとした“ふし”のポニーテールがチャームポイントの『そうめんふしこ』ちゃん。