相手を挑発するようなこともせず、ただただ見合った井上と中谷(C)Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA5月1日に行われた公式計量で世界スーパーバンタム級4団体統一王者である井上尚弥（大橋）が見せた表情は、ともすれば、意外だった。約1000人を超える熱心なファンが集った後楽園ホール。日本ボクシングの歴史を紡いできた舞台の中心に立った“モンスター”は、リミットちょうどとなる55.3キロで計量をクリア。そして、フェイ