香取慎吾が、米歌手ジャネット・ジャクソン来日公演にスペシャルゲストとして出演することが1日、分かった。6月13日の横浜公演（Kアリーナ横浜）でオープニングアクトを務め、30分にわたるパフォーマンスを披露する。今回の来日公演は国内外の多彩なアーティストとのコラボが予定されており、香取は公演の幕開けを飾る特別なステージを展開する。アーティストとして昨年5月にサードアルバム「Circus Funk」をCDリリースし、自身初