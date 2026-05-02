元吉本興業ホールディングス会長の大〓洋氏（72）が1日、都内で会見した。来年4月開校の校長を務める広域通信制高校「雨ニモマケズ高等学校」の説明会を行った。単位制の普通科で、国内とタイを対象に生徒を募集する。大〓氏は「来年の4月1日に向かって準備を進めていく。引きこもりや経済的、健康上の理由で通えない子にもアドバイスできれば。若い子と一緒に勉強して、悩みの解決とかもやってみようと思う。僕の人生、70代の後半