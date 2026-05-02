モデルでタレントの藤田ニコル（28）が1日、自身のインスタグラムで、第1子となる女児を出産したことを発表した。夫で俳優の稲葉友（33）と連名で「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」と報告。「初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」
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