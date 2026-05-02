9人組ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA（29）SANA（29）MOMO（29）のユニット「MISAMO」が、ファッションアイウエアブランド「RIM」ブランドアンバサダーに就任し、1日、都内でポップアップ開催を記念したイベントに出席した。JINSの姉妹ブランドとなるファッションアイウェアブランドで、3人は同ブランドのメガネを着用し登場。互いに似合いそうなメガネを選び、クールな表情を見せ合うなど、メガネ選びを楽しんだ。ポ