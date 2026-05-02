お笑いコンビ、サルゴリラが1日、東京・赤坂RED／THEATERで、10日連続で開催する単独ライブ「カレー＆ラーメン4」をスタートした。1日2公演の6日間を含む全16公演のハードスケジュール。児玉智洋は「地獄の10日間」と話しつつも、新作ばかり6本のネタの仕上がりには自信をのぞかせた。幼稚園からの幼なじみコンビで息はピッタリだが、児玉は相方の赤羽健壱に「ちょっと口が臭かった。げんなりしちゃう」と話し、リアルな息には注文