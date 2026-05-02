「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリームジャンボミニ」が1日、全国で販売開始され、都内で行われた発売記念イベントに吉岡里帆（33）と今田美桜（29）が登場した。「日常の小さな幸せ」がテーマの新CMに先輩後輩役で出演中。吉岡は「あうんの呼吸で撮影できた。ほっこり感があって温かいCMでお気に入り」。宝くじについて「初めて買った時は店頭でドキドキした。待ってる時間、持ってる時間、そこに夢がある」と魅力を語った。今