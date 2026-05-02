読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。憧れのテレビ局でインターンを始めた主人公。しかし、同期は芸能人に会うことしか頭にない人物で…。軽率な行動が、やがて大きなトラブルへと発展します。まさかの実体験から学ぶことがあるかも...！憧れのテレビ局インターン！念願だったテレビ局のインターンに参加できることになり、私は、大きな期待を胸に現場へ向かいました。しかし、そこで出会った同期は、業界への関心よ