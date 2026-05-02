1963年ポルシェ9011963年9月に開かれたフランクフルト・モーターショーで、ポルシェ356の後継モデルとなるポルシェ901が姿を現す。低くワイドで、近代的かつスマートなスタイリングを備え、居住性を高めた2+2のクーペモデルが用意された。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #011963年ポルシェ901編全5枚リアに搭載されるエンジンは、将来の発展性を考慮して新たに開発されたもの。356の空冷OHV水平対向4気筒に対し、将