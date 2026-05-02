◇ボクシング 世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 井上尚弥-中谷潤人(2日、東京ドーム)ボクシング・スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が1日、前日計量を一発クリアし、「減量すらも楽しめた」と翌日に迫った“日本人対決”を心待ちにしました。プロ32戦全勝同士で行われる決戦の日を前に井上尚弥選手とWBA＆WBC＆WBO世界同級1位の挑戦者・中谷潤人選手が前日計量に臨み、両者とも完璧に仕上がったバキバキの