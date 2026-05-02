言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、冬の訪れを感じさせる繊細な光景、世界一の美を競う歴史ある大会、そして息の合った表現を披露する集団という、3つの言葉を用意しました。それぞれの単語が持つ華やかなイメージを結びつけ、空欄に入る共通の2文字を導き出しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。う□□きみ□□にばーすだん□□にっとヒン