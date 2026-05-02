「リッター111キロ」走れる！ “燃費最強”な「市販スポーツカー」に大注目！現在、新聞やニュースなどでガソリンや石油関連の話が出るたびに、ため息をついてしまうドライバーも少なくないでしょう。政府の補助金制度によってなんとか値上がりは抑えられているものの、中東情勢などの外的要因によって石油燃料の価格が安定する様子はありません。【画像】超カッコイイ！ これが“燃費最強”な「スポーツカー」です！（19枚）