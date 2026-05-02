大阪に拠点を移すことを考えているお笑いタレント・明石家さんま。一方で、ファンの“思いがけない反応”とは――。明石家さんま○「ゆくゆくは大阪に帰る」と語っていたさんまだったが…4月18日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)では、自身のファンの話題に。大阪で収録するたびに、新大阪駅から東京に戻るさんまを、熱烈なファンたちが“お見送り”しており、「“さんちゃ〜ん!”とか言うて。もうおば