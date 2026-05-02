明大に進学したモデルで女優の本田紗来のモデルショットに、称賛の声が集まっている。２日までにインスタグラムで「＠ｗｉｌｌｓｅｌｅｃｔｉｏｎ＿ｏｆｆｉｃｉａｌさんｓｕｍｍｅｒｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎのモデルをさせていただいていますっ‎私もたくさんプライベートで着用していて、今回もモデルをさせていただけたこと、本当に嬉しいですっ」とつづると、モデルショット複数枚をアップ。美肩が映えるワンピー