◆米大リーグカブス６―５ダイヤモンドバックス（１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）ダイヤモンドバックスのＩ・バルガス内野手（３４）が、敵地のカブス戦で１回の第１打席に中前安打すると、その後も安打を続け４打数４安打１四球。打率はついに４割４厘の大台を超えた。また、開幕からの連続試合安打記録は２４にまで伸ばし、１９７６年に３０試合連続安打したＲ・レフロア（タイガース）以来５０年ぶりの記