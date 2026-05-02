クマ被害は、去年同様に気をつけないといけません。特にゴールデンウィークは注意が必要です。帰省先や観光地など、クマの出没状況についてあまり知らないところに行くかと思います。 【写真を見る】｢6月以降は繁殖相手を求めて活動活発に｣ 冬眠明けで食欲旺盛のクマ 観光や帰省の際は要注意！愛知･岐阜･三重はどこに出没？対策アプリも まずは、クマの出没情報から確認しておきましょう。去年4月～今年3月ま