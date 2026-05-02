FC町田ゼルビアは5月6日、町田GIONスタジアムで行われるJ1百年構想リーグの横浜F・マリノス戦で「Zelvia Kids Day」を開催する。試合は午後4時にキックオフする。準優勝に輝いた今季に続くACLエリート出場権獲得に向け、逆転優勝が至上命題となるJ1百年構想リーグ終盤戦。町田はACLE後初のホーム凱旋試合となる5月6日の横浜FM戦で、ゴールデンウィーク最終日の子どもたちを対象としたイベント「Zelvia Kids Day」を開催する。