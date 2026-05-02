[4.29 J1百年構想第13節 水戸 2-2(PK3-4) 町田 Ksスタ]名古屋高から今季、水戸ホーリーホックに加入したMF山下翔大がJ1百年構想リーグの町田戦で途中出場し、J1デビューを果たした。高校時代に全国大会の出場や世代別代表の経験はないが、爆発的なスピードとパワーを持つ逸材。アディショナルタイムを含めた約20分間にわたる初陣で味わった2人の同期からの刺激も胸に、残りのシーズンでさらなる飛躍を遂げる。J1百年構想リーグ