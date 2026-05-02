5月1日午後、愛知県知多市で大型バイクと軽自動車が衝突する事故があり、大型バイクに乗っていた24歳の男性が意識不明の重体となっています。1日午後5時ごろ、知多市大僧1丁目の県道259号の交差点で、軽自動車と大型バイクが出合い頭に衝突しました。この事故で大型バイクに乗っていた24歳の会社員の男性が病院へ搬送されましたが、意識不明の重体です。現場は信号のない交差点で、軽自動車側の道路に一時停止の標識があっ