プレミアリーグ 25/26の第35節 リーズとバーンリーの試合が、5月2日04:00にエランド・ロードにて行われた。 リーズは田中 碧（MF）、ノア・オカフォー（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、ジョシュ・ロ