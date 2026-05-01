シアトル発のライフスタイルブランド「ミアー（MiiR）」が、日本初となる公式ポップアップストアをNEWoMan横浜に出店する。期間は5月7日から27日まで。【画像をもっと見る】ミアーはボトルなどのドリンクウェアを中心に展開するシアトル発のブランド。売上の1％以上を環境保護や地域社会の課題解決を支援するプロジェクトに寄付し、製品に刻印した「Give Code™」を通じてその活動を追跡できる仕組みを採用している。ポ