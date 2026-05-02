開催：2026.5.2 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 6 - 5 [Dバックス] MLBの試合が2日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとDバックスが対戦した。 カブスの先発投手はコリン・レイ、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。 1回裏、6番 マイケル・ブッシュ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 2-0 ARI、7番 カーソン