韓国コスメブランド「ペリペラ（peripera）」が、アクセサリー感覚で楽しめる「ペリペラ ムード グロイ ティント キー」（全6色、各1100円）を発売した。Qoo 10公式ショップなどで取り扱っている。【画像をもっと見る】ペリペラ ムード グロイ ティント キーは、鍵を思わせるヴィジュアルでチャームとしても楽しめる遊び心のあるデザインが特徴。塗り重ねてもくすみにくく、クリアな発色を叶える。くすみピーチカラー「01 ピ