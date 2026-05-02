ゴールデンウィークは天気が周期的に変わって、気温のアップダウンが激しくなっています。この先も、天気も気温も変わりやすくなりそうです。きのうは全国的に荒れた天気になりましたが、その原因になったのが北海道の東にある前線を伴った低気圧です。けさにかけては北海道の太平洋側で5月一番の激しい雨、大雨になったところがあります。このあと西から晴れの天気をもたらす高気圧に覆われますので、広い範囲で晴れて、北日本も