解散命令が出た旧統一教会と深いつながりを持つ宗教法人「天地正教」について。この団体は、旧統一教会の清算手続きの後に残った財産の移転先に指定されている。独自取材から浮かび上がる、その実態とは。【写真を見る】「事実上の吸収合併」旧統一教会が“財産移転先”に指定した「天地正教」の実態【報道特集】旧統一教会解散命令後の信者たち今月12日。集まっていたのは、旧統一教会を信仰する3組の夫婦で、いずれも合同結婚