『笑点』（日本テレビ系／毎週日曜17時30分）が5月で放送60周年を迎えるのを記念し、日本テレビが持っている最も古いアーカイブ映像となる、初代司会・立川談志が大喜利の司会をしている唯一の映像が公開された。また、5月31日16時30分から1時間半の「60周年記念生放送」が行われることも決まった。【動画】初代司会・立川談志が大喜利の司会をしている唯一の映像公開公開された1968年3月10日の映像は、当時番組にも度々出演し