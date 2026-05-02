TBS入社3年目の浦野芽良が1日に自身のInstagramを更新し、同期とお出かけしたときのアクティブなコーデを公開。ファンから喜ばれている。【写真】浦野芽良、美脚あらわ私服コーデノースリーブドレス姿に浴衣姿も2024年入社の浦野アナは、『THE TIME’/THE TIME,』（TBS系）の木曜と金曜を担当していたほか、『ラヴィット！』と『ひるおび』の水曜日のニュースなどを担当している。そんな浦野アナは「少し前に仲良し同期と