これは筆者自身の体験です。ある日、夫が仕事で大きな決断を迫られ、不安を抱えて帰宅してきました。責任ある立場ゆえに悩み続ける姿を見て、私は何も答えを出せないまま、ただ寄り添うことしかできませんでした。そんな時間の中で、家庭が持つ本当の役割に気づかされた出来事です。 夫の大きな決断に揺れる夜 ある日、夫が帰宅するなり「新しい仕事が決まりそうなんだ」と話し始めました。嬉しさよりも、不安の方が大きい様